Pruzzo: “Beltran alla Raspadori può funzionare. Prenderebbe il posto di un esterno che sta facendo poco”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex centravanti Roberto Pruzzo ha così parlato in vista di Milan–Fiorentina: “Anche gli esterni della Fiorentina, Nico a parte, hanno fatto poco o nulla e le responsabilità dei pochi gol viola è anche loro non solo dei due centravanti. La classifica è ottima, si è un po’ inceppata nelle ultime partite e Italiano deve provare e trovare qualcosa di nuovo“.

Sul cambio modulo: “Ormai il calcio è diventato soltanto tattica. Bisogna avere un po’ di intelligenza, di saper capire come muoversi in campo. Potrebbe anche funzionare il cambio di modulo verso il 4-3-2-1, servirebbe anche per dare più fiducia ai due attaccanti visto che Beltran giocherebbe alle spalle di Nzola. L’argentino prenderebbe il posto di un esterno che sta facendo poco o niente. Beltran dovrebbe fare ciò che fa Raspadori. Tutto questo però senza stravolgere schemi e quant’altro perché così si danno solo alibi ai giocatori“.

Sul Milan: “Penso che il Milan sia in grande difficoltà. Hanno fatto solo una grande partita contro il PSG dove i migliori in campo sono stati Giroud e Leao che contro la Fiorentina non ci saranno. Non c’è momento migliore per affrontare il Milan. Non vedo uno spauracchio, la Fiorentina potrà giocarsi le sue carte”.