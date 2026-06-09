Pruzzo: "Del Sassuolo prenderei Lipani, sarebbe perfetto per il centrocampo viola"

Il giocatore azzurro può essere un obiettivo dei gigliati

L'ex storico attaccante viola Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare le ultime novità in casa Fiorentina, a partire dall'annuncio ufficiale di Fabio Grosso come nuovo allenatore fino ad arrivare alle imminenti strategie di calciomercato. Pruzzo si è mostrato fiducioso sulla scelta della dirigenza per la panchina, reputando il tecnico romano pronto per questa piazza: "Sono convinto che Grosso sia al momento giusto, ha già fatto buone esperienze ed è ad un punto della carriera in cui ha maturato qualcosa che può dare maggiori garanzie". Tuttavia, l'ex bomber ha voluto subito spostare l'attenzione sul valore complessivo della rosa e sui necessari cambiamenti strutturali che attendono il club in vista del nuovo ciclo, aggiungendo che "ciò che fa la differenza però sono i calciatori e mi chiedo quanti della rosa attuale possano far parte della nuova Fiorentina".

Spostandosi invece sui singoli nomi accostati al mercato dei gigliati, Pruzzo ha espresso un parere molto netto e selettivo, bocciando l'idea di un ipotetico arrivo in Toscana di Joao Mario dalla Juventus: "Joao Mario della Juventus lo lascerei stare dov’è…". Al contrario, lo sguardo dell'ex attaccante si è posato con decisione in casa Sassuolo, dove ha individuato il profilo ideale per rinforzare il centrocampo viola, preferendolo anche a soluzioni più collaudate nel reparto offensivo. "Se dovessi invece prendere un calciatore del Sassuolo sarebbe Lipani, centrocampista che ha giocato di recente con l’Italia", ha concluso Pruzzo, motivando chiaramente la sua preferenza per la linea verde: "Laurientè è un usato sicuro ma punterei su Lipani".