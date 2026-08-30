Romano: “La Fiorentina ha fretta di chiudere Zirkzee, Paratici vuole un grande attaccante”

Continua ad evolversi la situazione legata a Joshua Zirkzee

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato della situazione legata a Joshua Zirkzee, queste le sue parole:

“La Juventus ha ancora l’idea di prendere un attaccante. C’è ancora il discorso Zirkzee che non possiamo scartare fino a che non chiuderà con la Fiorentina. Sono passate 48 ore dall’offerta viola e il club sta spingendo, Paratici ha fretta e vuole portarlo perché vuole regalare un grande attaccante a Firenze. Ma teniamo d’occhio la situazione perché se parte David della Juve possono aprirsi scenari diversi.”