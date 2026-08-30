Antognoni attacca: “A differenza di Batistuta, Rui Costa e Baggio io non ho mai tradito la Fiorentina”

Antognoni parla del motivo per cui non era al Centenario

Antognoni ha rilasciato un’intervista all’Ansa del motivo per cui non era presente al Centenario: "Mi dispiace vedermi far passare per quello che non è voluto andare al centenario della Fiorentina senza una motivazione, solo per ripicca.

La motivazione c'è e si rifà a quanto accaduto cinque anni fa.” Giancarlo Antognoni torna a parlare della sua separazione dalla Fiorentina e spiega perché ha scelto di non partecipare al Centenario viola.

“Io non avrei mai lasciato la Fiorentina. Ero direttore tecnico, lavoravo insieme all’allora dg Barone e al ds Pradè. Poi, pian piano, mi sono trovato isolato. A un certo punto mi proposero un altro incarico, al settore giovanile. Avrebbe anche potuto interessarmi, ma non in quel momento. Quella proposta fu come mettermi alla porta. È stato allora che ho deciso che non sarei andato al Centenario della Fiorentina. Io avrei voluto partecipare per rispetto dei tifosi e di questi colori. Più di tutti avrei dovuto esserci. Non ho mai tradito la Fiorentina e mai avrei voluto lasciarlaVoglio che i fiorentini lo sappiano, mi dispiacerebbe che pensassero che tutto questo è dipeso da me. Perché solo adesso, dopo cinque anni di silenzio?.”