As riporta: "Duello tra Fiorentina e Como per Fernández, piace anche all'Hull City in Premier"

Il giocatore dell'Espanyol ha attirato molte attenzioni in questo mercato

Si scalda l'asse di mercato tra Firenze e Como. La trattativa che potrebbe portare Moise Kean alla corte della compagine lariana si trova ormai alle battute finali, ma l'operazione attende un ultimo tassello fondamentale: la Fiorentina darà il via libera definitivo al trasferimento soltanto una volta chiuso l'accordo per il sostituto dell'attaccante.

Kean verso Como: esclusione dai convocati e trattativa in chiusura

Un segnale inequivocabile sulla vicinanza della fumata bianca è arrivato in occasione della recente sfida contro il Frosinone, gara per la quale Kean non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati. La dirigenza viola preferisce non rischiare il giocatore e attende di blindare il rinforzo per l'attacco prima di formalizzare la cessione.

L'intreccio Roberto Fernández: duello tra Serie A e Premier League

In cima alla lista dei desideri del club gigliato è spuntato il nome di Roberto Fernández, promettente punta spagnola classe 2002 attualmente in forza all'Espanyol. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola AS, la situazione attorno al calciatore è caratterizzata da un suggestivo incrocio di mercato: oltre alla Fiorentina, infatti, anche il Como sta monitorando con grande attenzione le prestazioni del giovane attaccante.

Nodo clausola: L'eccellente avvio di stagione disputato con la maglia dell'Espanyol ha fatto impennare le quotazioni di Fernández. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro. Oltre all'interesse dei club italiani, si registra la pressione dall'Inghilterra con l'Hull City pronto a inserirsi nella corsa.

I prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare l'effetto domino che coinvolge la linea d'attacco della Fiorentina, con il club impegnato a valutare se affondare il colpo per il talento iberico o virare su altre alternative per liberare definitivamente Kean.