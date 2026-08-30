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Como irritato dalla Fiorentina, si aspettava Kean venerdì. Paratici pensava di chiudere presto Zirkzee

Como snervato dall’attesa per Moise Kean, Paratici credeva di chiudere veloce Zirkzee

A cura di Andrea Pagni
30 agosto 2026 21:18
Como irritato dalla Fiorentina, si aspettava Kean venerdì. Paratici pensava di chiudere presto Zirkzee -
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Sono le ultime ore di calciomercato con la Fiorentina attivissima viste le tante operazioni ancora da fare. Tra questa anche la cessione di Moise Kean e l’arrivo del suo sostituto, situazione che sta andando per le lunghe e che ha irritato molto il Como.

Infatti la società lariana ha da diversi giorni l’accordo con la Fiorentina per l’acquisto di Kean e si aspettava di averlo in città già venerdì. Invece Moise è ancora bloccato a Firenze visto che la Fiorentina per dare il via libera aspetta di chiudere Zirkzee o una sua alternativa. Situazione che Paratici pensava di chiudere velocemente e che invece è ancora in sospeso.

Così i tempi inaspettatamente lunghi per Zirkzee hanno bloccato Kean a Firenze. Situazione che non fa felice né i tifosi viola in attesa di capire chi sarà la punta in questa stagione e soprattutto il Como che è molto irritato con la società viola

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