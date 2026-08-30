Como irritato dalla Fiorentina, si aspettava Kean venerdì. Paratici pensava di chiudere presto Zirkzee

Como snervato dall’attesa per Moise Kean, Paratici credeva di chiudere veloce Zirkzee

Sono le ultime ore di calciomercato con la Fiorentina attivissima viste le tante operazioni ancora da fare. Tra questa anche la cessione di Moise Kean e l’arrivo del suo sostituto, situazione che sta andando per le lunghe e che ha irritato molto il Como.

Infatti la società lariana ha da diversi giorni l’accordo con la Fiorentina per l’acquisto di Kean e si aspettava di averlo in città già venerdì. Invece Moise è ancora bloccato a Firenze visto che la Fiorentina per dare il via libera aspetta di chiudere Zirkzee o una sua alternativa. Situazione che Paratici pensava di chiudere velocemente e che invece è ancora in sospeso.

Così i tempi inaspettatamente lunghi per Zirkzee hanno bloccato Kean a Firenze. Situazione che non fa felice né i tifosi viola in attesa di capire chi sarà la punta in questa stagione e soprattutto il Como che è molto irritato con la società viola