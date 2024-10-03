Pruzzo: "Se la situazione di Beltran non cambia, a gennaio deve cambiare aria per forza"

Il noto attaccante della Roma ha commentato la gara di stasera in Conference contro i gallesi del New Saints

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo che ha commentato la vigilia della gara di Conference: "Per me la Fiorentina non dovrebbe più giocare queste partite, però ora siamo dentro a questa competizione e bisogna prenderla seriamente anche se il livello è davvero basso. L'unica utilità della partita di oggi può essere la sicurezza che ti può dare vincendo e può dare spazio a chi non sta giocando, mi auguro si arrivi in fondo di nuovo e vincere la coppa."

Sulla Formazione: "Per me Colpani e Beltran vanno dietro Kean, ma non credo che Palladino lo farà. Bisogna capire cosa fare con l'argentino perché ormai non si vede più. Se la situazione non cambia va ceduto, sennò perdiamo diversi soldi. Lo vorrei vedere più grintoso anche con il mister, lo mettono dentro per 10 minuti e lui non dice niente, mi aspetto inizi a battere un po' più i piedi."

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