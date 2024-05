Pruzzo: “La Fiorentina deve essere un punto d’arrivo per chiunque, non una scuola dove farsi le ossa per il futuro”

A Lady Radio l’ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato della situazione in casa Fiorentina: “La Fiorentina è cresciuta in questo periodo, va ricordato che prima di questo percorso rischiava la retrocessione, ora no. La squadra è una bella realtà del nostro calcio, ma deve concretizzare il suo operato. Da Atene in poi capiremo le ambizioni della proprietà: se vinci devi rinforzare la squadra per l’anno prossimo perché questi giocatori più di questo non ti possono dare, se perdi, comunque devi rifare una squadra per confermarti ad alti livelli. Bisogna alzare il livello, prendere gente che vede in questa squadra il suo futuro e non un trampolino, la Fiorentina non è la scuola di nessuno”.