Corriere Fiorentino: “Rinnovo Fortini? Da ristabilire un rapporto sereno con l’agente. Missione non impossibile”

E poi i rinnovi, ed in particolare quelli di Dodò e Fortini. «Ne avremo cura — ha detto presentandosi — perché sono due calciatori importanti». E se per il brasiliano i colloqui con gli agenti sono iniziati ancor prima del suo insediamento ufficiale, per il ragazzo Under 21 si tratta di ristabilire un rapporto come minimo sereno con il procuratore. Missione difficile ma non impossibile, e il fatto che a gennaio la richiesta per farlo partire sia sempre stato vicina ai 15 milioni è stata una prima dimostrazione di stima. Lo scrive il Corriere Fiorentino.