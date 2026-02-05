5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:02

Corriere Fiorentino: “Paratici? Da risolvere anche i rinnovi. Con Fortini il ds dovrà fare il punto”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

5 Febbraio · 09:47

Aggiornamento: 5 Febbraio 2026 · 09:47

dodoFiorentinaFortiniParatici

In ballo anche i rinnovi di Mandragora e Dodò

Sulla scrivania di Paratici, inoltre, ci sono già delle situazioni da gestire in ottica futura, situazioni rimaste in sospeso negli ultimi mesi. Sul fronte dei rinnovi, ad esempio, restano da decidere il da farsi con Mandragora, ma soprattutto con Dodo e Fortini (entrambi in scadenza 2027). Mentre con i primi due dovranno essere ripresi i colloqui per un rinnovo che soprattutto nel caso del centrocampista è già apparecchiato, è con Fortini che il d.s. dovrà fare il punto, anche alla luce di un mercato invernale in cui l’ipotesi di una cessione alla Roma è stata tutt’altro che campata in aria. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

