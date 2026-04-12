12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:07

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Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”

Rassegna Stampa

Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”

Redazione

12 Aprile · 09:15

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 09:15

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Fiorentina ancora in piena emergenza contro la Lazio

Parisi e Fortini no, Solomon sì, Kean nì. La Fiorentina si avvicina alla sfida contro la Lazio ancora in piena emergenza numerica a causa dei numerosi infortunati. Dopo la seduta di scarico di venerdì, la squadra di Paolo Vanoli è tornata ad allenarsi a pieno regime, ma dal Viola Park arrivano notizie solo parzialmente positive: l’infermeria si sta svuotando, ma resta il rischio di affrontare i biancocelesti con diverse assenze pesanti.

Oltre agli squalificati Fagioli e Gudmundsson, Vanoli dovrà fare i conti con altre defezioni. Parisi, ancora alle prese con il recupero dalla botta subita contro l’Inter, ha lavorato a parte e difficilmente sarà titolare, mentre Fortini non ha ancora smaltito la lombalgia. Resta in dubbio anche Moise Kean, alle prese con problemi alla tibia: dopo aver saltato la sfida di Conference League contro il Crystal Palace, ha svolto lavoro personalizzato, ma filtra un cauto ottimismo sulla sua presenza almeno dallinizio, con la rifinitura decisiva. Le notizie migliori arrivano invece sul fronte rientri: Manor Solomon ha recuperato dalla lesione muscolare alla coscia ed è pronto a tornare a disposizione, così come Marco Brescianini, che potrebbe partire subito titolare contro la Lazio. Lo scrive Repubblica.

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