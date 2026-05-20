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Nazione: “Dodo e Fortini via senza il rinnovo. Paratici farà uno sforzo economico per trattenere il brasiliano?”

Cambiare entrambi gli esterni in un’estate non sarebbe semplice

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 08:51
Nazione: “Dodo e Fortini via senza il rinnovo. Paratici farà uno sforzo economico per trattenere il brasiliano?” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
Fortini
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Prendete Dodo e Fortini, due che in assenza di rinnovo dovranno essere ceduti perché entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027. Fermo restando un investimento a sinistra (incerto anche il futuro di Gosens, Balbo andrà probabilmente a giocare) Paratici dovrà decidere se provare a fare uno sforzo economico per trattenere almeno Dodo. Cambiare entrambi gli esterni nel corso di un'estate non sarebbe semplice. Lo riporta La Nazione.

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