Corriere Fiorentino: "Fortini in uscita? Il Napoli si iscrive alla lista degli estimatori"

Corriere Fiorentino: “Fortini in uscita? Il Napoli si iscrive alla lista degli estimatori”

28 Gennaio

Piovono estimatori per Fortini

E mentre il Napoli si iscrive alla lista degli estimatori per Fortini va registrato il secco no viola a qualsiasi proposta per Kean. Vale per l’Al Hilal, come per chiunque altro. Moise, a gennaio, non si muove. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

