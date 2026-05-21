Nazione: “Fortini? Pronto a lasciare la Fiorentina anche se il club continua a lavorare per il rinnovo”

Il club inglese segue il terzino della Fiorentina da oltre un mese e mezzo. Primi contatti con l’entourage

C'è Wembley tatuato sul braccio e la Premier in testa. Per questo l'interesse del Bournemouth per Niccolò Fortini non può essere considerato una semplice suggestione di mercato. Il club inglese segue da oltre un mese il terzino della Fiorentina e nelle ultime settimane ha già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, senza però interpellare la società viola. Una pista che fino a pochi giorni fa, da chi la sta monitorando, veniva definita «caldissima» anche se molto dipenderà dalle future scelte tecniche delle Cherries: a fine stagione Marco Rose prenderà il posto di Iraola e sarà lui a decidere se affondare il colpo sul classe 2006.

La Fiorentina , dal canto suo, è stata informata dagli agenti del ragazzo dell'interesse proveniente dalla Premier ma per ora non considera Fortini un giocatore sacrificabile. Anzi: nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e una trattativa per il rinnovo non semplice - il laterale oggi percepisce 40mila euro l'anno - il club continua a lavorare per blindare uno dei talenti più promettenti usciti negli ultimi anni dal vivaio. Il problema è che il richiamo inglese, per Fortini, pesa eccome.

Il terzino ha sempre dato priorità alla Fiorentina, arrivando a rifiutare la Roma sia la scorsa estate che a gennaio, ma chi lo conosce racconta di un ragazzo oggi molto combattuto davanti alla possibilità di avvicinarsi al sogno di una vita: giocare in Premier. Non a caso negli anni Fortini ha spesso scelto l'Inghilterra per le vacanze e sul braccio sinistro porta tatuata la frase «Fa' che i tuoi sogni diventino realtà» con Wembley sullo sfondo.

Le voci su Fortini rendono ancora più incerto il futuro delle fasce: restano infatti da chiarire anche le situazioni di Dodo (in scadenza di contratto), Gosens (che in tanti giudicano a fine corsa) e Parisi, fermo dopo la rottura del crociato. Un vero tetris per la Fiorentina. Lo riporta La Nazione.