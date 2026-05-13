Fortini dilemma enorme. Nazione: “Può avere un ottimo mercato. Ma serve il rinnovo per evitare sorprese”
Il giocatore ha un potenziale a cinque stelle
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 08:48
Niccolò Fortini. Dilemma enorme. E' giovane e con un potenziale a cinque stelle. Può avere un (ottimo) mercato, portare in sede tentazioni piuttosto pesanti in chiave economica. E la Fiorentina potrebbe anche pensare a valutarle. Di sicuro, la chiave della situazione è il contratto. Quello di Fortini è in scadenza nel 2027 e solo un rinnovo importante potrà aiutare il club ad evitare spiacevoli sorprese nei prossimi mesi. Lo scrive La Nazione.