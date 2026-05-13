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Fortini dilemma enorme. Nazione: “Può avere un ottimo mercato. Ma serve il rinnovo per evitare sorprese”

Il giocatore ha un potenziale a cinque stelle

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 08:48
Fortini dilemma enorme. Nazione: “Può avere un ottimo mercato. Ma serve il rinnovo per evitare sorprese” - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fortini
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Niccolò Fortini. Dilemma enorme. E' giovane e con un potenziale a cinque stelle. Può avere un (ottimo) mercato, portare in sede tentazioni piuttosto pesanti in chiave economica. E la Fiorentina potrebbe anche pensare a valutarle. Di sicuro, la chiave della situazione è il contratto. Quello di Fortini è in scadenza nel 2027 e solo un rinnovo importante potrà aiutare il club ad evitare spiacevoli sorprese nei prossimi mesi. Lo scrive La Nazione.

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