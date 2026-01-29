Corriere dello Sport: “Fortini verso la permanenza alla Fiorentina. Nessuna offerta da 15-20 milioni”

A proposito di cessioni complicate, Niccolò Fortini va verso la permanenza a Firenze. Paratici e Goretti hanno fissato il prezzo del diciannovenne a 15-20 milioni. Per adesso non sono arrivate offerte nemmeno vicine a quella somma, e il club conta che non ne arrivino da qui al termine delle trattative. M’Bala Nzola si avvicina al Sassuolo. Il Pisa lo ha scaricato, la Fiorentina – proprietaria del suo cartellino – è pronta a girarlo ai neroverdi. La società è al lavoro per piazzare anche Christian Kouame, sul quale hanno messo gli occhi alcuni club italiani ed esteri senza però fare passi avanti concreti. Lo riporta il Corriere dello Sport.