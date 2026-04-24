I tre acciaccati lavorano ancora a parte. Nazione: “Fortini resta il più vicino al rientro”

L'unica buona notizia è quella che riguarda Gosens

Le buone notizie tuttavia si esauriscono qui, visto che anche ieri - nel primo giorno di lavoro dopo le 48 ore di riposo concesse alla squadra post Lecce - i tre acciaccati di lungo corso hanno continuato a lavorare a parte. Il riferimento va a Niccolò Fortini (che resta il più vicino al rientro), a Fabiano Parisi e soprattutto a Moise Kean, i cui tempi di recupero sono ancora sconosciuti. Per la gara contro il Sassuolo certo l'impiego di Balbo sulla fascia sinistra, così come appare scontato quello al centro della difesa di Rugani, che sostituirà lo squalificato Pongracic. Lo riporta La Nazione.