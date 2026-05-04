Repubblica: “Fortini obiettivo della Roma già a gennaio, a frenare è stata la valutazione"

Contratto in scadenza nel 2027: possibili riflessioni sul futuro in chiave mercato

Secondo La Repubblica, la Roma ha mostrato interesse per Dodò, ma il brasiliano non rappresenta l’unico obiettivo di Gasperini. Già a gennaio, infatti, il tecnico aveva spinto con decisione anche per Fortini.

Una situazione simile riguarda proprio quest’ultimo, seguito a lungo dai giallorossi durante il mercato invernale. A bloccare l’operazione è stata però la valutazione elevata: i 15 milioni di euro richiesti sono stati considerati troppo alti. Resta comunque un elemento da monitorare, anche perché il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe portare a nuove riflessioni sul suo futuro.