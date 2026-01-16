16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:04

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Corriere dello Sport: “La Roma offre 15-18 milioni cash per Fortini. Piace a Gasp”

16 Gennaio · 09:02

FiorentinaFortiniRoma

La Fiorentina non vorrebbe privarsene ma il rinnovo è fermo

Una delle urgenze della Roma è la fascia sinistra. Qui il nome caldo è quello di Niccolò Fortini. I contatti con la Fiorentina proseguono, tra resistenze e riflessioni. La viola non vorrebbe privarsi del ragazzo, ma il rinnovo fermo e il contratto in scadenza nel 2027 obbligano a fare i conti con la realtà. La Roma osserva, insiste, propone: affare da 15-18 milioni, senza contropartite tecniche, dopo aver accantonato l’idea Baldanzi. Gasp lo apprezza, lo considera una pedina utile subito ma soprattutto un investimento sul futuro. E questo, a Trigoria, pesa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

