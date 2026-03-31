Bucchioni: “Kean pensa più all’Italia ed è normale, non ci farei grande polemica per questa scelta”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Kean ha puntato molto sul Mondiale con l’Italia e si è curato per arrivare al top per gli spareggi, è normale e non ci farei tante polemiche. Lui è rimasto in viola per giocare in vista del Mondiale e credo che sia il sogno di ogni giocatore, quindi non metterei in dubbio mai la sua serietà perché a Firenze è stato bravissimo sempre.”

Prosegue: “La salvezza della Fiorentina non è la sua priorità assoluta perché il Mondiale è un’occasione enorme per chiunque e lui non vuole mancare, infatti sono sicuro che pure stasera inciderà tanto perché fa la differenza.”

Su Fortini: “Non lo metterei al posto di Dodò perché non mi sembra abbia la testa per il progetto viola e lo vedo fuori dal gruppo, infatti preferisco vedere Comuzzo terzino piuttosto che lui.”

Sulla Fiorentina: “Vincere a Verona sarebbe un timbro per la salvezza, ma non sarà facile perché loro devono vincere per forza e faranno un assalto autentico. Bisogna vedere come stiamo noi di testa dopo due settimane di pausa, metterei dentro Kean subito perché può recuperare visto che oggi è martedì.”