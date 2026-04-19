Nazione: “Salvo novità dell’ultimo minuto, Kean, Parisi e Fortini out. Nel mirino il Sassuolo”

Dalla seduta di ieri non sono arrivate sostanziali novità sugli indisponibili

Domenica di vigilia per la Fiorentina, che domani sera sarà di scena a Lecce. Stamani per i gigliati è prevista una seduta di allenamento, poi i calciatori pranzeranno al Viola Park e nel pomeriggio la comitiva si trasferirà in Puglia. Atteso anche l'elenco dei convocati, del quale non dovrebbero far parte Kean, Parisi e Fortini. Dalla seduta di ieri non sono arrivate sostanziali novità sugli indisponibili. Tutti e tre continuano il loro percorso di recupero, dunque salvo novità dell'ultimo minuto non saranno disponibili e metteranno nel mirino il rientro per la sfida contro il Sassuolo. Lo scrive La Nazione.