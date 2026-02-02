2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Fiorentina e Fortini in attesa di un’offerta della Roma. Aggiornamento in mattinata?”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Fiorentina e Fortini in attesa di un’offerta della Roma. Aggiornamento in mattinata?”

Redazione

2 Febbraio · 09:16

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 09:16

TAG:

FiorentinaFortiniRoma

Condividi:

di

La Fiorentina attende per mettere un punto alla vicenda

Fiorentina ed entourage di Fortini attendono una proposta della Roma che ancora non è arrivata. Probabile che le parti si aggiornino in mattina per mettere un punto alla vicenda, almeno per il momento. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio