Nazione: “Fiorentina e Fortini in attesa di un’offerta della Roma. Aggiornamento in mattinata?”

Fiorentina ed entourage di Fortini attendono una proposta della Roma che ancora non è arrivata. Probabile che le parti si aggiornino in mattina per mettere un punto alla vicenda, almeno per il momento. Lo scrive La Nazione.
2 Febbraio · 09:16
Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 09:16
