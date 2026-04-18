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Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo”

Niente da fare per tutti gli altri acciaccati di lungo corso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 10:14
Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo” - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Niente da fare per tutti gli altri acciaccati di lungo corso che tuttavia non sembrano così lontani dal poter tornare a disposizione: il riferimento va a Parisi, Fortini e Kean (quest'ultimo messo ko nelle scorse ore anche da un forte attacco febbrile) che puntano con decisione la sfida di domenica 26 contro il Sassuolo. Lo scrive La Nazione.

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