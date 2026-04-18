Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo”
Niente da fare per tutti gli altri acciaccati di lungo corso
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 10:14
Niente da fare per tutti gli altri acciaccati di lungo corso che tuttavia non sembrano così lontani dal poter tornare a disposizione: il riferimento va a Parisi, Fortini e Kean (quest'ultimo messo ko nelle scorse ore anche da un forte attacco febbrile) che puntano con decisione la sfida di domenica 26 contro il Sassuolo. Lo scrive La Nazione.