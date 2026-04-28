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Nazione rivela: “Parisi sulla via del recupero così come Fortini. Da capire in settimana le condizioni”

Restano dubbi sugli acciaccati in casa Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 09:03
Nazione rivela: “Parisi sulla via del recupero così come Fortini. Da capire in settimana le condizioni” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fermo restando il rientro dalla squalifica di Pongracic al centro della difesa, restano molti più dubbi sugli altri acciaccati. Già domani, intanto, ci saranno da capire le condizioni di Balbo, uscito dolorante nel secondo tempo. Sulla via del recupero dovrebbe esserci Parisi - almeno stando alle parole del tecnico - ma valutarne una disponibilità si potrà soltanto nel corso della settimana. Stesso discorso per Fortini. Lo scrive La Nazione.

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