Repubblica: “Fasce viola verso la rivoluzione, Dodo e Fortini al centro del mercato”
Fasce destinate a essere uno dei reparti più movimentati
Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Fiorentina potrebbe andare incontro a una vera e propria “rivoluzione” sulle fasce difensive nel prossimo mercato.
Il club dovrà operare seguendo criteri economici più rigidi rispetto al passato, con paletti finanziari più stringenti dopo investimenti importanti che non hanno portato i risultati sperati. In questo nuovo scenario, i numeri e l’equilibrio di bilancio diventeranno centrali nelle scelte.
Sulle corsie laterali potrebbero esserci movimenti significativi, a partire da Dodô e Fortini, entrambi con mercato e contratti non lunghi ancora non rinnovati, fattore che apre scenari di possibile addio.
Per Dodô, in passato si erano mossi club come Barcelona e Napoli, mentre ora si parla di un interesse da parte della Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Su Fortini, invece, si registra l’attenzione della Premier League, con il Bournemouth tra i club più vigili.