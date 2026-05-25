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Repubblica: “Fasce viola verso la rivoluzione, Dodo e Fortini al centro del mercato”

Fasce destinate a essere uno dei reparti più movimentati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 10:54
Repubblica: “Fasce viola verso la rivoluzione, Dodo e Fortini al centro del mercato” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Fiorentina potrebbe andare incontro a una vera e propria “rivoluzione” sulle fasce difensive nel prossimo mercato.

Il club dovrà operare seguendo criteri economici più rigidi rispetto al passato, con paletti finanziari più stringenti dopo investimenti importanti che non hanno portato i risultati sperati. In questo nuovo scenario, i numeri e l’equilibrio di bilancio diventeranno centrali nelle scelte.

Sulle corsie laterali potrebbero esserci movimenti significativi, a partire da Dodô e Fortini, entrambi con mercato e contratti non lunghi ancora non rinnovati, fattore che apre scenari di possibile addio.

Per Dodô, in passato si erano mossi club come Barcelona e Napoli, mentre ora si parla di un interesse da parte della Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Su Fortini, invece, si registra l’attenzione della Premier League, con il Bournemouth tra i club più vigili.

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