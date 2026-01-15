Pedullà: “Fortini, nessun riscontro sul rinnovo. La Roma ha offerto 10 milioni alla Fiorentina”

La Roma ha Celik in scadenza di contratto e ha proposto il rinnovo fin qui senza risultati. E ci sono conferme rispetto a quanto raccontato su Sportitalia tre giorni fa, ovvero un interesse crescente della Roma per Niccolò Fortini classe 2006, proposti 8 milioni più 2 di bonus. La situazione è delicata perché Fortini ha un contratto in scadenza nel giugno 2027, è legato alla Fiorentina ma senza rinnovo il rischio è quello di andare a un anno dalla fine dell’impegno senza riscontri. Per questo la situazione va seguita con attenzione in queste settimane di gennaio. Fortini è stato accostato ad altri club che per il momento non sono davvero usciti allo scoperto.

Lo riporta alfredopedulla.com