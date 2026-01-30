Pedullà: “La Roma alzerà l’offerta per Fortini, Ranieri verso la permanenza. Kouame sta rifiutando tutto”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva su Passione Fiorentina del calciomercato viola, queste le sue parole:

“Noi abbiamo dato la possibilità di Ranieri di andare via con proposte congrue, senza scambi come aveva proposto il Torino. Il Toro però ha fatto delle scelte diverse, si è inserito nella corsa Marianucci e credo che Ranieri resterà fino a Giugno. Ne deve prendere un altro la Fiorentina, non c’è mai stato niente di concreto per Disasi che preferisce restare in Premier ed ha offerte dalla Premier. C’è Diogo Leite tra i nomi, è stato proposto alla Fiorentina e alla Lazio. Mi avevano detto di seguire Becao, nel pentolone degli ultimi 3 giorni può succedere di tutto. Ma con Ranieri che resta ne devi prendere uno. Non escludiamo nulla.”

“Fazzini fino a ieri pomeriggio contatti con il Bologna. Non sono andati avanti per un motivo semplice, Fazzini aveva dato apertura se la Fiorentina lo voleva cedere. Servirebbe una formula che diventa un obbligo di riscatto. Quando avevano parlato di Fabbian e Sohm Italiano voleva Fazzini. Ma hanno preferito fare operazioni in prestito con diritto perché Fazzini per loro era importante e volevano l’obbligo. Stanno cercando ancora qualcuno che possa sostituire Freuler ma vediamo e qualcosa di utile che possa essere un duttile trequarti/esterno.”

“Su Rugani bisogna tenere una finestra aperta. Rugani è reduce da infortunio, la Juventus è lunga in difesa. Con una percentuale minima non chiudo la porta. Non so i rapporti tra Paratici e la Juventus ma si può fare con contatti indiretti. Va lasciata una possibilità. La Juve ne ha tanti dietro, se ci va Koopmeiners ne ha 7 dietro.”

“Se il procuratore di Dragusin cambia idea io gli farei trovare la porta chiusa. Dopo che ha detto che la Fiorentina era poca cosa cpsa per lui io non lo prenderei. Anche perchè la formula con diritto di riscatto è difficile che te la diano. Poi lui aveva messo la Fiorentina come alternativa della alternativa. Domani magari ti capita un’occasione che prima non si poteva e oggi si può. Nel mercato funziona così magari all’inizio uno è incedibile e nelle ultime ore te lo regalano.”

“La Fiorentina non cerca attaccanti e non ha mai cercato Noslin. Noslin non è inquadrabile come ruolo, dove lo metti? Se lascia la Lazio va a giocare di più. Lo vuole il Bologna con Italiano, ma con la Fiorentina non c’è mai stata una possibilità. Come non c’è stata un’apertura per la cessione di Kean. Devi salvare la pelle come fai a venderlo? L’Al-Hilal infatti ha preso un attaccante giovane, la controprova che l’Al-Hilal non è mai stato vicino. Poi a Giugno è un altro mondo.”

“Su Fortini ti racconto che prima di imbarcarsi per la Grecia la Roma ha chiamato l’agente di Fortini dicendogli che vuole alzare l’offerta. La Roma ha capito che Fortini non vuole rinnovare. La Roma ora cerca un esterno offensivo e credo che la Roma un’offerta la farà. Ma un’offerta per Fortini la farà perché ha bisogno di un quinto. La Roma è arrivata a 10 milioni con i bonus, arriverà intorno ai 13 con i bonus. La Fiorentina se legittimerà la sua richiesta da 16 più bonus non se ne farà nulla. Se non se ne farà nulla è perché hai la sensazione positiva di fare un rinnovo. Ci sarò un tentativo che però la Fiorentina può respingere, è da seguire. A Giugno dovrai chiedere meno perché va in scadenza. Non conosco le idee di chi assiste Fortini, magari vuole respingere ogni offerta per andare via.”

“Dodò se rinnova lo deve fare presto perché scade presto. Se lo porti avanti a Gennaio poi lo regali o lo perdi a 0. Non sempre i calciatori hanno la forza di dire di no ai procuratori. Non parlo di Fortini, ma molti sono succubi e accettano di lasciare quando il procuratore racconta un po’ di favole. Non tutti i procuratori sono bravi, come lavora l’agente di Fortini non piace. Lui è diventato l’agente di Sarri per portarlo alla Lazio, non c’era bisogno. Spero che i ragazzi di oggi riescono a mantenere la proprio libertà di scelta. Ma da 1 a 10 l’influenza dei procuratori è da 6 in più. Kouame è nel pensatoio, sta rifiutando tutto anche offerte dell’estero. Vedremo se si convincerà ad andare. Prende cifre spropositate ed è normale che adesso resta e tu lo devi pagare.”