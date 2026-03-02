Corriere Fiorentino: “Fortini al posto di Dodò, Gud a sinistra. Gosens in panca così come Rugani”

L’ennesima seduta di psicoterapia, per capire come sta la Fiorentina. In una stagione da tanti bassi e pochi alti servirebbe scomodare persino la psicologia per trovare spiegazioni ai ricorrenti passi falsi che hanno minato il cammino in campionato, senza contare che oggi a Udine Kean e compagni arrivano con il peso di una serata di coppa più lunga (e faticosa) del previsto.

Eppure per dare un minimo di continuità agli ultimi risultati positivi coincisi con i successi su Como e Pisa Vanoli farà bene a spiegare alla sua squadra il valore dei punti in palio, e soprattutto quanto si stia assottigliando il margine di errore da qui a fine stagione. Archiviato non senza fatica il passaggio agli ottavi di Conference la Fiorentina deve ritrovare in fretta il giusto atteggiamento, caratteristica che i viola raramente sono riusciti a mostrare ad ogni appuntamento. Al cospetto di una squadra molto fisica come quella di Runjaic («Ci giochiamo punti pesanti, noi ma anche la Fiorentina» ha detto ieri) l’allenatore viola non si discosterà troppo dalle scelte del recente passato, tornando ai titolari che hanno battuto il Pisa e pescando tra chi ha preso il play-off di ritorno con la massima cautela. D’altronde complice la squalifica di Dodò è soprattutto sulla corsia destra che Vanoli deve scegliere il giusto interprete, senza farsi condizionare troppo dalle deludenti risposte che sono arrivate giovedì scorso.

Sotto questo profilo Fortini resta favorito nella sostituzione del brasiliano, fosse solo per caratteristiche tecniche, molto più di Comuzzo le cui amnesie contro gli attaccanti polacchi raccontano di uno stato, anche mentale, non semplice. Diverso il discorso al centro della difesa, anche perché pur ricevendo la prima convocazione da quando è arrivato a gennaio Rugani non è ancora pronto per partire dall’inizio. L’ex bianconero è reduce da carichi di lavoro sempre più importanti, e da un test con la Primavera svolto in settimana, ma oggi partirà soltanto dalla panchina per mettersi a disposizione in vista della sfida al Parma di domenica prossima. Al suo posto spazio ancora a Ranieri che affiancherà Pongracic davanti a De Gea, mentre a sinistra ci sono pochi dubbi sull’impiego di Parisi. Anche se in grado di scendere regolarmente in campo con una maschera protettiva Gosens dovrebbe infatti rimanere fuori dall’undici iniziale, anche per evitare di accumulare fatiche dopo quelle di coppa.

Con un centrocampo pressoché scontato dove la regia sarà affidata a Fagioli (che è in diffida e dovrà stare attento ai gialli) coadiuvato da Mandragora e Brescianini, quest’ultimo fuori dai giochi in coppa vista l’esclusione dalla lista Uefa, l’altra sostituzione obbligata che attende Vanoli è quella di Solomon. A causa di una lesione al muscolo retto femorale tra il primo e il secondo grado che lo ha costretto a uscire anzi tempo giovedì l’israeliano resterà fuori per almeno una ventina di giorni, lasciando spazio al ritorno tra i titolari di Gudmundsson.

Pur senza impressionare il numero 10 è tornato in campo nel finale di gara con lo Jagiellonia, dopo un problema alla caviglia, e rappresenta una delle chiavi che Vanoli spera di usare per scassinare la retroguardia friulana, oltre chiaramente a Kean che guiderà l’attacco a caccia del quarto gol consecutivo dopo quelli con Torino, Como e Pisa, e ad Harrison schierato alto a destra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.