Gazzetta: “Fortini alla Juve? Più di un’idea. Rugani o Gatti alla Fiorentina”

Niccolò Fortini è il diciannovenne toscano che ha fatto drizzare le antenne ai vertici della Juventus. Perché un ragazzo con venti gare in Serie A piace all’ex ct azzurro Luciano Spalletti? Fortini è nei pensieri dell’allenatore di Certaldo da un po’, nonostante la giovane età: gioca nella Fiorentina, ha debuttato in campionato lo scorso 21 settembre contro il Como, sa occupare entrambe le fasce con leggerezza e, soprattutto, sensibilità al pericolo e quello spiccato senso di intraprendenza indispensabile nel pallone moderno.

Fortini a Torino è più di unʼidea e le idee prendono forma anche grazie al gioco degli incastri quando di mezzo c’è il mercato d’inverno. A Firenze è cominciata l’era a firma Fabio Paratici e il nuovo direttore sportivo di un club in difficoltà ha la necessità, urgente, di coprirsi le spalle: alla Fiorentina interessano due difensori bianconeri, Daniele Rugani e Federico Gatti. Allo stesso tempo, il diciannovenne viola, oltre ad essere un investimento che guarda al futuro, potrebbe andare ad arricchire una rosa che sulla fascia sinistra rischia di perdere Juan David Cabal – su di lui il Wolfsburg – e, a fine stagione, Filip Kostic il cui oneroso contratto da 3,5 milioni di euro non verrà rinnovato. Di Fortini si è innamorato anche il tecnico dell’Under 21 Silvio Baldini che lo ha fatto debuttare con gli azzurrini lo scorso ottobre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.