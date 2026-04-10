10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:09

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Capitolo acciaccati. Nazione: “Fortini out. Solomon e Parisi? Non sono stati chiariti i tempi di recupero”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Capitolo acciaccati. Nazione: “Fortini out. Solomon e Parisi? Non sono stati chiariti i tempi di recupero”

Redazione

10 Aprile · 08:51

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 08:51

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Lo staff medico proverà a recuperarli per il ritorno con il Palace

Tanta incertezza, invece, a proposito degli altri acciaccati: il forfait di Fortini, che convive da un mese con problemi alla schiena, sembra scontato mentre non sono stati ancora chiariti i tempi di recupero di Solomon (che già due settimane fa aveva ripreso a lavorare in gruppo e su cui poi è calato il silenzio) e Parisi (del quale non è stato spiegato nei dettagli i motivi dello stop). Probabile, a questo punto, che lo staff medico proverà a recuperarli in tempo per il match di ritorno con il Palace. Lo scrive La Nazione.

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