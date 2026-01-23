23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:55

Corriere dello Sport: “Fortini e Ranieri via? La Fiorentina non si farà prendere per il collo. Per il terzino servono 15-20 milioni”

Ranieri salvo ribaltoni resterà a Firenze

Da capire anche come finiranno le vicende Fortini e Ranieri. Il primo non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, il secondo spinge per la cessione già adesso. In nessuno dei due casi la Fiorentina intende farsi prendere per il collo. Il terzino non partirà per meno di 15-20 milioni, mentre Ranieri resterà a Firenze salvo ribaltoni. In caso di addio di Fortini c’è la possibilità di accogliere un esterno d’attacco in modo da far giocare Parisi come terzino: il nome da tenere d’occhio è sempre quello di Daniel Maldini dell’Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

