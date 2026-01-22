22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucciantini: “Fortini andava rinnovato subito, ora rischio beffa. Perderlo sarebbe un errore enorme per la Fiorentina”

News

Bucciantini: “Fortini andava rinnovato subito, ora rischio beffa. Perderlo sarebbe un errore enorme per la Fiorentina”

Redazione

22 Gennaio · 22:22

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 22:22

TAG:

bucciantiniFiorentinaFortini

Condividi:

di

"Un contratto in scadenza diventa invece un'opportunità troppo ghiotta per un procuratore e un calciatore"

Quest’oggi su Radio Bruno è intervenuto il noto opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini, analizzando il momento della Fiorentina, con tanto di analisi sul mercato. Queste le sue parole: “La Fiorentina mi pare che sul mercato stia cercando caratteristiche di velocità come Brescianini e Fabbian, rispetto a profili come Ndour e Sohm. Ora inizia una nuova fase dei viola, c’era bisogno di facce nuove. Vanoli ha trovato l’orgoglio e l’atteggiamento giusto, trasmettendolo alla propria squadra. E’ successo tardi, ma l’importante è che sia successo”.

Sulla situazione esterni? Cosa ne pensi?:La Fiorentina adesso ha almeno tre calciatori esterni. In più c’è Parisi, che può giocare in più ruoli la davanti. Parisi, quando ha giocato alto e a destra, è stato ottimo. Ha toccato molte palle in area di rigore, aiutando anche a Dodo a rendere meglio, aumentando il livello del brasiliano“.

Su Kean e Piccoli cosa c’è da dire?: “Piccoli Fa bene i movimenti scolastici di un attaccante, e questo aiuta molto anche gli altri compagni a giocare meglio. Kean invece è un giocatore che può aiutarti a vincere le partite, ma purtroppo si ‘avvita’ nella sfortuna. Per fare bene abbiamo bisogno del miglior Moise”.

Su Fortini e il suo rinnovo?:Quando un giocatore va in prestito e fa un buon campionato di Serie B, è quello il momento in cui va proposto il rinnovo. Un contratto in scadenza diventa invece un’opportunità troppo ghiotta per un procuratore e un calciatore. Sarei dispiaciutissimo se la Fiorentina dovesse perderlo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio