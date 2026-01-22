Bucciantini: “Fortini andava rinnovato subito, ora rischio beffa. Perderlo sarebbe un errore enorme per la Fiorentina”

Quest’oggi su Radio Bruno è intervenuto il noto opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini, analizzando il momento della Fiorentina, con tanto di analisi sul mercato. Queste le sue parole: “La Fiorentina mi pare che sul mercato stia cercando caratteristiche di velocità come Brescianini e Fabbian, rispetto a profili come Ndour e Sohm. Ora inizia una nuova fase dei viola, c’era bisogno di facce nuove. Vanoli ha trovato l’orgoglio e l’atteggiamento giusto, trasmettendolo alla propria squadra. E’ successo tardi, ma l’importante è che sia successo”.

Sulla situazione esterni? Cosa ne pensi?: “La Fiorentina adesso ha almeno tre calciatori esterni. In più c’è Parisi, che può giocare in più ruoli la davanti. Parisi, quando ha giocato alto e a destra, è stato ottimo. Ha toccato molte palle in area di rigore, aiutando anche a Dodo a rendere meglio, aumentando il livello del brasiliano“.

Su Kean e Piccoli cosa c’è da dire?: “Piccoli Fa bene i movimenti scolastici di un attaccante, e questo aiuta molto anche gli altri compagni a giocare meglio. Kean invece è un giocatore che può aiutarti a vincere le partite, ma purtroppo si ‘avvita’ nella sfortuna. Per fare bene abbiamo bisogno del miglior Moise”.

Su Fortini e il suo rinnovo?: “Quando un giocatore va in prestito e fa un buon campionato di Serie B, è quello il momento in cui va proposto il rinnovo. Un contratto in scadenza diventa invece un’opportunità troppo ghiotta per un procuratore e un calciatore. Sarei dispiaciutissimo se la Fiorentina dovesse perderlo”.