Il Tirreno: "Dodò viene valutato 20 milioni, 15 Fortini. Gosens? Può tornare all'Atalanta"

La Fiorentina lavora ai rinnovi di Dodò e Fortini, ma entrambi sono nel mirino della Roma

Si lavora invece ai rinnovi di Dodô e Fortini, entrambi nelle mire della Roma e in scadenza a giugno 2027: il brasiliano è valutato 20 milioni, mentre per il classe 2006 potrebbero bastarne 15. Gosens potrebbe tornare all'Atalanta permettendo alla Fiorentina di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi. Lo scrive Il Tirreno.