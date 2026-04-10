Pedullà annuncia: “La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue”

Dalla scorso gennaio vi parliamo di una Roma molto forte su Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina classe 2006. I tentativi durante la sessione invernale di calciomercato non sono andati a buon fine, respinti dal club viola che pensava e sparava di arrivare a un accordo rispetto al contratto in scadenza tra poco più di un anno. Fin qui non ci siamo avvicinati agli accordi per il rinnovo: la Fiorentina farà un nuovo tentativo, ma la Roma resta alla finestra, sempre più interessata. Lo scrive Alfredo Pedullà