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Pedullà annuncia: “La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue”

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Pedullà annuncia: “La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue”

Redazione

10 Aprile · 23:48

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 23:48

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Il contratto di Fortini, terzino destro della Fiorentina classe 2006, scade a giugno del 2027 e la Fiorentina vuole tenerlo

Dalla scorso gennaio vi parliamo di una Roma molto forte su Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina classe 2006. I tentativi durante la sessione invernale di calciomercato non sono andati a buon fine, respinti dal club viola che pensava e sparava di arrivare a un accordo rispetto al contratto in scadenza tra poco più di un anno. Fin qui non ci siamo avvicinati agli accordi per il rinnovo: la Fiorentina farà un nuovo tentativo, ma la Roma resta alla finestra, sempre più interessata. Lo scrive Alfredo Pedullà

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