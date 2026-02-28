Corriere dello Sport: “Dodò fuori, chance per Fortini. Rinnovo? Non filtra grande ottimismo”

Si scalda Niccolò Fortini. Nel senso che il terzino potrebbe avere una nuova opportunità dal primo minuto, lunedì a Udine. Ricordiamo infatti che Dodo sarà squalificato, motivo per cui il classe 2006 spera di poter prendere il suo posto sulla fascia destra contro i bianconeri allenati da Runjaic. Anche perché la Fiorentina lo considera preferibilmente un terzino destro, o tutt’al più un esterno sinistro a tutta fascia. E finora, di spazio, ne ha avuto davvero poco l’ex Juve Stabia (530’ in A, per una media di 20’ a partita).

Oltretutto la società crede molto nel suo potenziale, tanto da avere alzato idealmente le barricate nell’ultima finestra di calciomercato, quando la Roma era pronta a fare un’offerta per aggiudicarselo. Sennonché i viola hanno chiesto almeno 15 milioni di euro scoraggiando i giallorossi. La volontà del club resta quella di prolungare il contratto di Fortini in scadenza nel 2027, anche se da parte del giocatore non filtra grande ottimismo. Intanto, però, è pronto a cogliere un’altra occasione. Lo scrive il Corriere dello Sport.