Corriere dello Sport: "Dodò fuori, chance per Fortini. Rinnovo? Non filtra grande ottimismo"

Corriere dello Sport: “Dodò fuori, chance per Fortini. Rinnovo? Non filtra grande ottimismo”

La volontà della Fiorentina resta quella di un rinnovo

Si scalda Niccolò Fortini. Nel senso che il terzino potrebbe avere una nuova opportunità dal primo minuto, lunedì a Udine. Ricordiamo infatti che Dodo sarà squalificato, motivo per cui il classe 2006 spera di poter prendere il suo posto sulla fascia destra contro i bianconeri allenati da Runjaic. Anche perché la Fiorentina lo considera preferibilmente un terzino destro, o tutt’al più un esterno sinistro a tutta fascia. E finora, di spazio, ne ha avuto davvero poco l’ex Juve Stabia (530’ in A, per una media di 20’ a partita). Oltretutto la società crede molto nel suo potenziale, tanto da avere alzato idealmente le barricate nell’ultima finestra di calciomercato, quando la Roma era pronta a fare un’offerta per aggiudicarselo. Sennonché i viola hanno chiesto almeno 15 milioni di euro scoraggiando i giallorossi. La volontà del club resta quella di prolungare il contratto di Fortini in scadenza nel 2027, anche se da parte del giocatore non filtra grande ottimismo. Intanto, però, è pronto a cogliere un’altra occasione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

