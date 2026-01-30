31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Nel pomeriggio primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina per Nicolò Fortini”

Calciomercato

Pedullà: “Nel pomeriggio primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina per Nicolò Fortini”

Redazione

30 Gennaio · 23:35

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 23:35

TAG:

FiorentinaFortinipedullàRoma

Condividi:

di

Avviati dialoghi diretti tra Roma e Fiorentina per il terzino classe 2006, con il prolungamento ancora incerto e il mercato in chiusura

Attenzione agli ultimi giorni di mercato di Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 in scadenza di contratto con la Fiorentina tra poco meno di un anno e mezzo. Dopo quanto svelato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che nel corso del pomeriggio ci sono stati i primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina. Il club giallorosso è concentrato sull’arrivo di un altro attaccante, ma aspettiamoci un’offerta anche nelle prossime ore e comunque a ridosso del gong di lunedì sera. La Viola ha proposto fin qui un rinnovo a Fortini, senza trovare un accordo, può darsi che alzi l’asticella ma intanto i dialoghi con la Roma proseguono e per la prima volta sono stati tra i due club.

Lo riporta alfredopedulla.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio