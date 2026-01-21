21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Repubblica: “Fortini non ha ancora rinnovato ma la Fiorentina vuole trattenerlo. Ma occhio a maxi offerte”

Redazione

21 Gennaio · 10:27

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 10:27

FiorentinaFortini

L'interessamento di Napoli e Roma è forte

Niccolò Fortini non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina. L’interessamento di Roma e Napoli è forte. La volontà è quella di trattenere il calciatore, anche per non modificare di troppo la lista Uefa che permette tre cambi dopo il mercato invernale, ma di fronte a offerte importanti tutto può accadere. In caso di cessione, oltre a un centrale, servirebbe quindi anche un laterale da alternare a Dodò. Lo riporta Repubblica.

