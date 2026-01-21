Sportmediaset annuncia: "Pronto il rilancio della Roma per Fortini, offerta da 10 milioni più bonus"

Arrivano aggiornamenti di mercato per quanto riguarda la situazione di Niccolò Fortini della Fiorentina. Il giovane esterno viola è in scadenza e su di lui ci sono diversi club tra cui la Roma di Gasp...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2026 11:31

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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