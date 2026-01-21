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Sportmediaset annuncia: "Pronto il rilancio della Roma per Fortini, offerta da 10 milioni più bonus"

Arrivano aggiornamenti di mercato per quanto riguarda la situazione di Niccolò Fortini della Fiorentina. Il giovane esterno viola è in scadenza e su di lui ci sono diversi club tra cui la Roma di Gasp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2026 11:31
Sportmediaset annuncia: "Pronto il rilancio della Roma per Fortini, offerta da 10 milioni più bonus" - Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Arrivano aggiornamenti di mercato per quanto riguarda la situazione di Niccolò Fortini della Fiorentina. Il giovane esterno viola è in scadenza e su di lui ci sono diversi club tra cui la Roma di Gasperini. In tal senso arriva su X un aggiornamento di mercato di Orazio Accomando, esperto di calciomercato di Sportmediaset, che rivela: "Pronto il rilancio della Roma per Niccolò Fortini della Fiorentina, offerta da 10 milioni più bonus." Vedremo se ci saranno degli aggiornamenti

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