20 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Da Roma riportano: “Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Da Roma riportano: “Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria”

Mirko Carmignani

20 Gennaio · 13:58

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 13:58

TAG:

#FiorentinaFortiniRoma

Condividi:

di

La trattativa tra gigliati e giallorossi è molto complessa e difficilmente si sbloccherà nei prossimi giorni

La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro da dare a Gasperini per rinforzare le fasce giallorosse ed il nome più gettonato è quello di Fortini, terzino viola classe 2006 che deve ancora rinnovare con il club. Al momento, la trattativa tra toscani e capitolini è in salita come riportato da Vocegiallorossa.it, infatti la distanza tra domanda ed offerta è ampia e non permette di pensare ad una fumata bianca a breve. Da Trigoria si avverte molto pessimismo perché non sarà semplice accontentare le richieste viola che non si sono spostate dai 15 milioni iniziali per lui.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio