Da Roma riportano: “Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria”

La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro da dare a Gasperini per rinforzare le fasce giallorosse ed il nome più gettonato è quello di Fortini, terzino viola classe 2006 che deve ancora rinnovare con il club. Al momento, la trattativa tra toscani e capitolini è in salita come riportato da Vocegiallorossa.it, infatti la distanza tra domanda ed offerta è ampia e non permette di pensare ad una fumata bianca a breve. Da Trigoria si avverte molto pessimismo perché non sarà semplice accontentare le richieste viola che non si sono spostate dai 15 milioni iniziali per lui.