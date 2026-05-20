Fortini via? Nazione: “I contatti con il Bournemouth sono già in corso. Novità nelle prossime settimane”

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027

Prendete Dodo e Fortini, due che in assenza di rinnovo dovranno essere ceduti perché entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027. Fermo restando un investimento a sinistra (incerto anche il futuro di Gosens, Balbo andrà probabilmente a giocare) Paratici dovrà decidere se provare a fare uno sforzo economico per trattenere almeno Dodo. Cambiare entrambi gli esterni nel corso di un'estate non sarebbe semplice. Su Fortini invece si è già acceso il mercato. Ieri è stato accostato al Bournemouth e i contatti sarebbero già in corso. Vedremo nelle prossime settimane. Lo scrive La Nazione.