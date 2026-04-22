Nazione: “Infortunio Parisi? Recupero vicino. Fortini può tornare tra i convocati con la Roma”

Parisi e Fortini dunque verso il rientro, Kean resta al momento una grande incognita

Discorso diverso per Parisi, il cui recupero dopo il problema al piede destro che gli aveva causato un edema sembra entrato nella fase finale (lo stesso esterno ha postato sui social una foto incoraggiante sulla sua voglia di tornare in campo). E se anche per Fortini la sensazione è che il match giusto per rivederlo tra i convocati possa essere quello con la Roma del 4 maggio, su Kean resta al momento una grande incognita: la speranza della Fiorentina è quella di riavere a disposizione la punta in tempo per il finale di campionato ma ogni previsione, ad oggi, potrebbe risultare azzardata. Con l'«apatibia» non si scherza. Lo scrive La Nazione.