TMW: “L’obiettivo della Roma è Fortini, offerti 8 milioni alla Fiorentina che ne chiede 15”

Gian Piero Gasperini ieri sera ha trovato il suo centravanti. Dopo mesi di attesa, dopo appena un allenamento, il tecnico della Roma per la sfida contro il Torino ha subito lanciato dal primo minuto Donyell Malen. L’allenatore giallorosso aveva già mostrato tutta la sua soddisfazione per questo acquisto nella conferenza stampa della vigilia: “Mi piace molto.

Nell’Olanda gioca lui titolare, mica Zirkzee”. Parole accompagnate da un grosso sorriso e già ieri s’è capito il perché: Malen ha griffato il primo tempo con un gol realizzato e un altro annullato per questione di centimetri. Soprattutto ha messo in mostra un’intesa molto promettente con Paulo Dybala che ieri ha probabilmente giocato una delle sue migliori partite della stagione. “E’ stata un’operazione possibile grazie alla presenza qui di Ryan Friedkin”, aveva sottolineato Gasperini che ora si aspetta rinforzi sulla fascia sinistra.

Già, perché Kostas Tsimikas arrivato in estate in prestito dal Liverpool è fuori dal progetto giallorosso. La società capitolina può interrompere il prestito e rispedire in Premier League un calciatore che non rientra nelle rotazioni di Gasperini. Il laterale ellenico rientra tra gli acquisti sbagliati, ma la Roma è da settimane che si trova senza un laterale sinistro dato che su Angelino – fuori da fine settembre ufficialmente a causa della nota bronchite asmatica che lo ha colpito e debilitato – non si hanno notizie circa un suo rientro.

Frederic Massara da settimane ha concentrato le sue attenzioni su Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina. La Roma ha già avanzato un’offerta da otto milioni di euro ritenuta troppo bassa dalla società viola che ne chiede quindici. Almeno dodici più bonus.

Poco più di 500 minuti giocati fin qui in campionato, alla sua prima stagione in Serie A, il giovane laterale viola è l’obiettivo del DS giallorosso. La società capitolina però sta inevitabilmente valutando anche altre possibilità (soprattutto all’estero) visto che la corsia mancina avrebbe bisogno di un paio di rinforzi. Soprattutto di un profilo pronto dato che Tsimikas è fuori dal progetto e Angelino chissà quando tornerà arruolabile. Lo scrive Tuttomercatoweb