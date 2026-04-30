Nazione su Fortini: “Senza rinnovo la Fiorentina sarà costretta a venderlo. Piace a Gasperini”

Fortini proverà a strappare una convocazione per la partita con la Roma

L'obiettivo è provare a ripartire da Roma. E quante volte si è visto accostare il nome di Niccolò Fortini a quello del club giallorosso. In un intreccio di partita e mercato non sarà la prima e nemmeno l'ultima volta. Niccolò sta provando a rimettersi a disposizione di Paolo Vanoli il prima possibile. L'ultima partita l'ha giocata il 12 di marzo contro il Rakow. Poi una serie di panchine fino ad alzare bandiera bianca alla vigilia del match contro la Cremonese causa lombalgia. Nel percorso di recupero è subentrata poi una sindrome retto-adduttoria. Ma adesso sta meglio. Ancora non è rientrato in gruppo ma proverà a farlo nel corso della settimana. Obiettivo strappare almeno una convocazione (difficile) in vista della sfida di lunedì sera contro la Roma.

Quella stessa Roma che nel corso del mercato di gennaio ha provato a prenderlo, salvo poi fare marcia indietro negli ultimi giorni della sessione quando invece era atteso l'assalto finale. Ma il gradimento di Gasperini non è mutato per il classe 2006, che a giugno resterà con un solo anno di contratto con la Fiorentina. Il tasto dolente è sempre lo stesso. Nel corso delle ultime settimane non si sono registrate sostanziali novità. E' uno dei primi problemi da risolvere per Paratici, che senza firma per il rinnovo del contratto sarà costretto a cedere l'esterno. Stavolta davvero per non perderlo poi a parametro zero. Intanto però l'obiettivo è quello di tornare in campo per dare una mano alla Fiorentina in queste ultime giornate di campionato. Poi si vedrà. Lo riporta La Nazione.