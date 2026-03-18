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Rifinitura Fiorentina: Gosens c’è e si allena con il gruppo. Recuperato anche Fortini

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Rifinitura Fiorentina: Gosens c’è e si allena con il gruppo. Recuperato anche Fortini

Redazione

18 Marzo · 11:59

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 11:59

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Si sta svolgendo in questi minuti al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista del ritorno degli ottavi di finale con il Rakow. La squadra si sta allenando sotto gli occhi attenti di mister Vanoli che domani potrà contare su tutti i calciatori viola. C’è Fortini che aveva saltato la sfida di Cremona per lombalgia e c’è anche Gosens che aveva rimediato una botta al torace. Regolarmente in gruppo pure Moise Kean ormai pienamente recuperato, L’unico assente è Solomon che rivedremo dopo la sosta delle nazionali

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