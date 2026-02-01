Nazione: “Fortini? Roma pronta all’offerta, oggi giornata decisiva. Sennò martedì si tratta il rinnovo”

Antenne dritte in casa viola anche per quel che potrà accadere sul fronte Fortini. Se tutti gli altri sono destinati a rimanere (da Ranieri a Fazzini, non sono attesi ribaltoni improvvisi), l’esterno classe 2006 è ancora fortemente in bilico. Venerdi i primi contatti fra Fiorentina e Roma sono stati definiti positivi, ma quella di ieri è stata l’ennesima giornata d’attesa.

I giallorossi hanno comunque fatto capire di voler presentare una nuova offerta per strappare il giocatore in extremis. Oggi, in un senso o nell’altro, sarà una giornata decisiva. Dovesse rimanere, da martedì per Fortini ricomincerebbero le trattative per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Trattativa – lo si è già capito – che non sarebbe ormai per niente semplice. Lo scrive La Nazione.