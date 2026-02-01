1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:35

Nazione: “Fortini? Roma pronta all’offerta, oggi giornata decisiva. Sennò martedì si tratta il rinnovo”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

1 Febbraio

1 Febbraio 2026

La posizione di Fortini resta in bilico

Antenne dritte in casa viola anche per quel che potrà accadere sul fronte Fortini. Se tutti gli altri sono destinati a rimanere (da Ranieri a Fazzini, non sono attesi ribaltoni improvvisi), l’esterno classe 2006 è ancora fortemente in bilico. Venerdi i primi contatti fra Fiorentina e Roma sono stati definiti positivi, ma quella di ieri è stata l’ennesima giornata d’attesa.

I giallorossi hanno comunque fatto capire di voler presentare una nuova offerta per strappare il giocatore in extremis. Oggi, in un senso o nell’altro, sarà una giornata decisiva. Dovesse rimanere, da martedì per Fortini ricomincerebbero le trattative per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Trattativa – lo si è già capito – che non sarebbe ormai per niente semplice. Lo scrive La Nazione.

