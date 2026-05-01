Gasperini stima moltissimo Fortini. Nazione: “L’allenatore della Roma tornerà a pressare i dirigenti”

Non è sbagliato accostare Fortini al mercato giallorosso

Occhio, ragazzi, tre nello specifico, perché lunedì sera, all'Olimpico, Gian Piero Gasperini oltre a rispettarvi e temervi come avversari della sua Roma, vi darà un'occhiata speciale. Appunto nella direzione del futuro. I nomi? Sono quelli del brasiliano Dodo, del jolly offensivo Gudmundsson e del giovane Fortini. Per quest'ultimo, sia chiaro, la finestra della trasferta di Roma si aprirà solo dopo il via libera del medico, ma di sicuro, accostare il suo domani a quello del mercato giallorosso, è una sorta di piccola-grande certezza che ha preso corpo già un annetto fa ed è stata confermata durante le operazioni di gennaio: in parole povere, Fortini è uno dei talenti giovani che Gasperini stima moltissimo (e da sempre) e per il quale tornerà a pressare sui suoi dirigenti per arrivare al suo acquisto. Lo scrive La Nazione.