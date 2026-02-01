Corriere dello Sport: “Fortini verso la permanenza. Difficile che arrivi offerta della Roma da 20 milioni”

Niccolò Fortini continua a far gola ad alcuni club di Serie A e in particolare alla Roma, ma la Fiorentina non arretra di un millimetro rispetto alla propria richiesta che è di 15-20 milioni. Nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta che corrisponda a quella cifra, se ne potrebbe parlare. Ma è molto complicato che i giallorossi si spingano così in alto entro la fine del mercato (domani alle ore 20). Per questo Fortini va verso la permanenza in Toscana. Nuova richiesta d’informazioni da parte dei viola per Joao Mario della Juventus (lo vuole il Bologna in scambio con Holm ma non si sblocca). Lo riporta il Corriere dello Sport.