23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ceccarini: “Il Milan andrà dritto su Kean in estate, potrebbe offrire Ricci o Gimenez più un conguaglio”

Calciomercato

Ceccarini: “Il Milan andrà dritto su Kean in estate, potrebbe offrire Ricci o Gimenez più un conguaglio”

Redazione

23 Marzo · 22:15

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 22:49

TAG:

#Fiorentina#MilandodoFortiniKean

Condividi:

di

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha svelato la possibile formula che proporrà il Milan per strappare Moise Kean alla Fiorentina

L’esperto di mercato Niccolo Ceccarini ha parlato delle prime indiscrezioni di mercato legate al mondo Fiorentina per la prossima estate.
Ecco le parole del giornalista all’interno della trasmissione “Salotto Viola” in onda su Rtv38:

Sul rinnovo di Fortini:
“Il rinnovo di Fortini è in cima alla lista di Paratici perché è in scadenza Giugno 2027. I discorsi legati ai rinnovi di contratto di Fortini e Dodo sono congelati fino alla salvezza della Fiorentina”.

Su Kean:
La situazione è tutta da capire ma che il Milan andrà dritto su Kean è sicuro al 100%. Credo che loro potrebbero tentare di fare una situazione allargata inserendo un giocatore. Potrebbero mettere uno tra Ricci o Gimenez più un conguaglio. Il Milan è molto forte su Kean, è in cima alla loro lista ma è tutto prematuro”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio