Ceccarini: “Il Milan andrà dritto su Kean in estate, potrebbe offrire Ricci o Gimenez più un conguaglio”

L’esperto di mercato Niccolo Ceccarini ha parlato delle prime indiscrezioni di mercato legate al mondo Fiorentina per la prossima estate.

Ecco le parole del giornalista all’interno della trasmissione “Salotto Viola” in onda su Rtv38:

Sul rinnovo di Fortini:

“Il rinnovo di Fortini è in cima alla lista di Paratici perché è in scadenza Giugno 2027. I discorsi legati ai rinnovi di contratto di Fortini e Dodo sono congelati fino alla salvezza della Fiorentina”.

Su Kean:

“La situazione è tutta da capire ma che il Milan andrà dritto su Kean è sicuro al 100%. Credo che loro potrebbero tentare di fare una situazione allargata inserendo un giocatore. Potrebbero mettere uno tra Ricci o Gimenez più un conguaglio. Il Milan è molto forte su Kean, è in cima alla loro lista ma è tutto prematuro”