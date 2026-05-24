Niente rinnovo per Dodò e Fortini. Nazione: “Per il brasiliano la Fiorentina vuole 20 milioni, 10 per l’azzurro”

Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2027

Che quella di venerdì contro l'Atalanta sia stata l'ultima per diversi calciatori con la maglia viola è quasi una certezza. Certo, le vie del mercato estivo sono spesso infinite, ma le trattative dei prossimi mesi modificheranno eccome la Fiorentina. I nodi da sciogliere per Fabio Paratici sono diversi. In primis per quel che riguarda i calciatori in scadenza nel 2027. La sensazione è che sia Fortini che Dodo possano essere ceduti. I rinnovi si sono inceppati da tempo, Paratici aspetta però offerte congrue per intavolare trattative. Il brasiliano non se ne andrà per meno di 20 milioni, l'esterno azzurro classe 2006 potrà partire per una cifra inferiore ai 10. Lo riporta La Nazione.