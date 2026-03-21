21 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:00

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TMW: Il rinnovo di Fortini è in stand-by. Prima c’è da completare la missione salvezza

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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TMW: Il rinnovo di Fortini è in stand-by. Prima c’è da completare la missione salvezza

Redazione

21 Marzo · 15:47

Aggiornamento: 21 Marzo 2026 · 15:47

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Il futuro di Fortini alla Fiorentina resta un rebus: rinnovo congelato fino alla salvezza e retroscena di mercato

Secondo quando scritto e raccolto da Tutto il Mercato Web, l’appuntamento tra Fortini e la Fiorentina per parlare di un eventuale rinnovo è rimandato a quando la squadra avrà raggiunto l’obiettivo della salvezza.
L’esterno cresciuto nelle giovanili viola ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la situazione è chiaramente al limite, nel senso che prima della fine della stagione dovrà essere presa una decisione in un senso o nell’altro.
Il discorso che era ben avviato si è bloccato a dicembre. Durante il mercato di gennaio la Roma con un’offerta di 8 milioni di euro più 2 di bonus si era fatta avanti, ma la Fiorentina voleva più di 15 milioni per aprire una trattativa. E la questione si e chiusa li. A dire il vero c’era anche il Napoli, ma il club azzurro si era fermato solo ad un sondaggio e niente più. Più avanti si entrerà ne vivo della vicenda e si capirà veramente se il suo futuro sarà ancora alla Fiorentina oppure no.

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